Економіка

Аграріїв закликають не починати робіт на небезпечних угіддях

28 Березня 2023 13:02
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урожай, міни

Потенційно небезпечними залишаються 570 тис. га земель сільськогосподарського призначення, що потребують розмінування. З них 270 тис. га вже можна починати розміновувати.

Аби розпочати роботи на полі, першочергово необхідне обстеження площі піротехнічними підрозділами. Після цього фермер отримає акт, що засвідчує безпеку території. Лише після цього можна починати польові роботи.

«Щотижня трапляються випадки, як в агропромисловій сфері, так і в цивільній щодо, на жаль, підриву людей та спецтехніки. Вкотре закликаю зважати на ситуацію, бути обачними та починати польові роботи лише після обстеження площі», – зазначив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов.

На Харківщині працюють 20 піротехнічних розрахунків, що розміновують території. Незабаром до них мають долучитися близько 100 нових фахівців. Першочергово обстежують об’єкти критичної інфраструктури, публічні місця та автошляхи. Розмінування полів проходить там, де дозволяє безпекова ситуація.

«300 тисяч гектарів від загальної суми потенційно небезпечних ми не можемо розміновувати. Маємо кілька причин – безпосереднє наближення до лінії зіткнення та зона досяжності ворожої артилерії. Тому цифри будуть змінюватися», – підкреслив Євген Іванов.

Під тимчасовою окупацією залишаються близько 72 тис. га земель сільськогосподарського призначення.


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