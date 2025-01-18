Суспільство

AfD вимагає негайної депортації всіх українських біженців
18 Січня 2025 11:17
Катрін Ебнер-Штайнер - голова парламентської групи AfD у парламенті землі Баварія / Фото dpa
Катрін Ебнер-Штайнер - голова парламентської групи AfD у парламенті землі Баварія / Фото dpa

Керівництво баварського відділення правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) висловилося за негайну депортацію українських біженців. З такими словами виступила голова фракції АдН у баварському ландтазі Катрін Ебнер-Штайнер, пише Süddeutsche Zeitung.

14-15 січня баварське відділення АдН провело в Регенсбурзі нараду, за підсумками якої опублікувало два програмні документи: «План майбутнього, новий старт для Баварії», а також «Пакет проти ісламізації». У них немає жодного слова про Україну, йдеться лише про «рееміграцію», а також «висилку злочинців та іноземців без права проживання». У коментарі телеканалу Sat.1 Ебнер-Штайнер заявила про вимогу «рееміграції, щоб ця країна далі не ісламізувалася». «Баварії потрібна рееміграція», – написала політик у соцмережі X.

Однак кореспондент SZ Йоганн Озель, який побував на нараді баварської АдН, пише, що Ебнер-Штайнер говорила і про вислання українців. За словами журналіста, політик сказала, що українські біженці мають негайно вирушити на батьківщину, «і вже зараз». Представник АдН заявила, що Україна – велика країна, де «достатньо території», куди можна повернутися. За її оцінкою, з урахуванням українців цифра тих, кого можуть вислати з Німеччини, наближається до 2 млн осіб. Вона закликала до «масштабної рееміграції», щоб Баварія не була «затоплена одержувачами допомоги, які не бажають інтегруватися», і виступила за запровадження в регіоні «надзвичайної ситуації з біженцями», щоб відмовляти їм у розміщенні.


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