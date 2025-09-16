Адміністрація Трампа схвалила перший пакет військової допомоги Україні, профінансований союзниками — Reuters

Адміністрація Дональда Трампа схвалила перші пакети військової допомоги США для України, які можуть бути відправлені найближчим часом. Про це у вівторок повідомили Reuters два поінформовані джерела.

Цього разу йдеться про новий фінансовий механізм, за яким постачання зброї зі складів США оплачують країни НАТО. Це перше його застосування.

За даними джерел, заступник міністра оборони США з питань політики Елбридж Колбі вже затвердив до двох партій озброєнь на суму по 500 мільйонів доларів кожна. Новий механізм отримав назву Priority Ukraine Requirements List (PURL) — «Пріоритетний перелік потреб України».