Політика

Адміністрація Трампа ненадовго зупиняла військову допомогу Україні, але потім відновила поставки, – Reuters
4 Лютого 2025 07:05
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Військова допомога Україні / Фото: US Army
Військова допомога Україні / Фото: US Army

Адміністрація президента США Дональда Трампа на нетривалий час зупиняла постачання озброєнь Україні з пакетів допомоги, схвалених попередньою адміністрацією, повідомило агентство Reuters, посилаючись на джерела.

За їхніми словами, постачання відновилося минулими вихідними, тобто 1-2 лютого. Відправлення зброї із запасів американської армії відновили після того, як Білий дім відмовився від своєї первісної ідеї припинити всю допомогу Україні, сказали два співрозмовники агентства.

Співробітники адміністрації Трампа розходяться в думках щодо того, наскільки США мають надавати допомогу Києву, відправляючи зброю зі своїх запасів, сказало одне з джерел Reuters.

За висловом агентства, поява інформації про коротку паузу в поставках показує, наскільки інтенсивне обговорення триває всередині адміністрації.

Президент Трамп заявив 3 лютого, що розраховує укласти з Україною угоду, за якою Київ отримуватиме допомогу від США в обмін на рідкоземельні метали.


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