Політика

Адміністрація Трампа може позбавити 240 тисяч українців статусу біженців, – Reuters 
6 Березня 2025 13:45
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Адміністрація Дональда Трампа планує у квітні позбавити 240 тис. українців у США статусу біженців.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопосадовця Трампа та три неназвані джерела.

За даними агентства, цей крок є частиною ширшої політики Білого дому щодо перегляду тимчасових гуманітарних програм, за якими понад 1,8 мільйона мігрантів отримали дозвіл на перебування в США за часів президентства Джо Байдена.

Рішення щодо українців можуть ухвалити вже у квітні. Водночас представниця Міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін заявила, що наразі їй не відомо про такі плани.


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