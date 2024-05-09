Адміністрація президента США може зробити новий запит на допомогу Україні в кінці року

Наприкінці року адміністрація президента США Джо Байдена може зробити новий запит на допомогу Україні, тому сенатори закликають спікера Майка Джонсона не давати обіцянок щодо підтримки допомоги представниці республіканців Марджорі Тейлор Грін.

Про це повідомляє The Hill.

Це пов’язано з тим, що членкиня Палати представників США республіканка Грін ініціювала відставку Джонсона та хотіла, аби спікер цього року більше не вносив на розгляд палати допомогу Україні.

Але враховуючи, що демократи палати представників не підтримали його відставку, сенатори від Республіканської партії не бачать жодних причин для Джонсона виключати інший пакет допомоги.

“Я просто думаю, що на даний момент ви не можете зв’язати йому руки. Він спікер Палати представників”, – заявив представник Сенату від Республіканської партії Джон Тун.

Сенатор Джон Корнін (республіканець від Техасу), який змагається з Туном за те, щоб стати наступним лідером Республіканської партії в Сенаті, погодився, що Джонсону не слід йти на серйозні поступки Грін щодо фінансування України.

“Я не думаю, що спікеру Джонсону потрібно брати якісь зобов’язання перед Марджорі Тейлор Грін. Я думаю, що вона маргіналізує себе і стає непроблемою”, – прокоментував Корнін.