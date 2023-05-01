Політика

Адміністрація Байдена розкрила свої оцінки російських втрат у Бахмуті

1 Травня 2023 21:31
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бахмут

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу в Білому домі відкрив оцінки втрат Росії в районі Бахмута за останні п’ять місяців: за його словами, американські розвідслужби оцінюють загальні втрати в цьому районі і за цей період у 100 тисяч, з них 20 тисяч загиблих. Половина із цих втрат, за його словами, припадає на сили ПВК “Вагнер”.

Також, за його словами, російський наступ у Бахмуті зупинився і провалився, передає Reuters.

Водночас Кірбі не став коментувати втрати з українського боку. Він зауважив, що про це має говорити безпосередньо українське керівництво.


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