Адель, можливо, більше ніколи не співатиме

Британська суперзірка Адель розплакалася в суботу ввечері під час свого 100-го і останнього концерту в Лас-Вегасі, пише BBC.

Останні два роки вона провела, виступаючи у вихідні дні в «Цезарс-Паласі», який вміщує 4000 глядачів.

Під час свого виступу вона часто спілкувалася з шанувальниками, але зазначила, що цей досвід був емоційно виснажливим.

Раніше цього року вона також заявила, що планує зробити «велику перерву» в музиці після нинішньої серії концертів.

На відео, знятому в суботу в залі, видно, що Адель була емоційною під час концерту і плакала, прощаючись з Вегасом.

“Мені так сумно, що ця зустріч закінчилася, але я дуже рада, що це сталося, дуже, дуже рада”, – сказала вона.

«Я буду страшенно за цим сумувати, я буду страшенно сумувати за вами. Я не знаю, коли мені знову захочеться виступити», – додала вона.

Виступ Адель у Вегасі спочатку був запланований на січень 2022 року, але був скасований всього за 24 години до початку першого шоу після спалаху Covid серед продюсерів і затримок із завершенням роботи над декораціями.

Шоу розпочалося пізніше того ж року, і вона виступала щоп’ятниці та щосуботи.

За ці роки було багато пам’ятних моментів, зокрема, коли вона розплакалася, побачивши Селін Діон на своєму концерті.

Потім співачки обійнялися в театрі «Колізей» у Палаці Цезаря, який був побудований для дебютного виступу Діон у 2003 році.

Відомо, що Адель боготворить канадську ікону, в той час як Діон також дуже тепло відгукується про Адель.

У липні Адель повідомила, що планує зробити тривалу перерву в музиці після нинішньої серії концертів.

“Мій творчий запас на даний момент досить порожній”, – сказала зірка в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.

«У мене взагалі немає ніяких планів щодо нової музики, – сказала вона.

«Я хочу зробити велику перерву після всього цього і думаю, що хочу зайнятися іншими творчими справами, хоча б на деякий час.

«Знаєте, я навіть вдома зовсім не співаю. Хіба це не дивно?»

Адель додала, що однією з причин її бажання зробити перерву в музиці є боротьба зі світською хронікою.

«Я сумую за всім тим, що було до того, як я стала відомою, і, мабуть, найбільше – за анонімністю, – сказала вона.

«Мені подобається, що я можу займатися музикою весь час, коли захочу, і що люди сприймають її і люблять. Це важко уявити. Але я абсолютно ненавиджу славу.

“Той факт, що люди взагалі цікавляться моїми піснями і моїм голосом, є досить дивним. Я не думаю, що це коли-небудь стане нормальним. Так що воно того варте, цей баланс».

Перерва в її кар’єрі готувалася давно. У 2022 році Адель сказала, що хоче вивчати англійську літературу після того, як востаннє покине Лас-Вегас.

Під час сесії запитань і відповідей з шанувальниками в Лос-Анджелесі вона сказала: «Якби я не стала співачкою, думаю, я б стала вчителькою англійської літератури».

Вона додала: «Я точно думаю, що використовую свою пристрасть до англійської літератури в тому, що я роблю. Я б хотіла вступити до університету і отримати цей досвід, але я буду робити це онлайн з репетитором».

«Це мій план на 2025 рік, просто отримати кваліфікацію».