ЗСУ вдарили по резервах, які окупанти хотіли перекинути через Дніпро під Херсоном

Українські військові неподалік Антонівського мосту, що під Херсоном, вдарили та послабили російські резерви техніки, яку окупанти хотіли альтернативною переправою перекинути через Дніпро.

Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Командування каже, що ситуація на південному напрямку фронту доволі напружена й динамічна, але під стабільним контролем Сил оборони. Окупанти зосереджуються на організації псевдореферендуму та здійснюють подворові обходи із примусовим залученням місцевих.

Також російські війська намагаються підтягнути резерви та обстрілюють українські міста та села, б’ючи по позиціях ЗСУ та цивільному населенню.

Водночас українська авіація на півдні завдала по росіянах 3 удари, а ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 180 вогневих завдань. ЗСУ знову закріпили вогневий контроль над Каховським мостом.

У Херсоні ЗСУ атакували район зосередження ворожого озброєння та техніки, а в Бериславському районі вдарили по артилерійській батареї та пункту управління ворожими підрозділами, ще один пункт управління уражено в Генічеському районі. Серед втрат окупантів — реактивна система залпового вогню «Ураган», 2 зенітно-ракетних комплекси «Тор» і склад боєприпасів у Золотій Балці.