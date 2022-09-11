Зрадники тікають з півдня України швидше за російські війська, – ОК “Південь”

Українські зрадники з півдня евакуюються навіть швидше за війська РФ, оскільки розуміють, що з поверненням української влади на тимчасово захоплені РФ території буде надана абсолютно адекватна оцінка їхній діяльності.

Про це заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає Укрінформ.

“Вони (зрадники) навіть біжать попереду військ (РФ), які теж поступово нами відтісняються. Бо (зрадники) розуміють, що з поверненням української влади на окуповані території їм точно будуть не раді і що буде надана абсолютно адекватна оцінка їхній діяльності. Вони в перших рядах евакуюються”, – розповіла вона.

Тому, продовжила Гуменюк, зрадники намагаються евакуюватися ще до того, як почнуть відходити війська РФ. При цьому ті, хто пішов на співпрацю з росіянами, вивозять все те, що награбували, все, що “нажили непосильною своєю співпрацею з окупантами”.