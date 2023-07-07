Житомирську компанію викрили на продажі українських ліків до російських шпиталів

У Житомирській області директора однієї з фармацевтичних компаній підозрюють у продажі українських ліків до військових шпиталів Росії.

Про це повідомляють Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.

За даними слідства, до лютого 2022 року компанія офіційно експортувала свою продукцію до РФ. Бізнес-партнером української фірми в Росії була установа, яка виконує державні замовлення російського Міністерства оборони.

Після початку повномасштабного вторгнення та запровадження санкцій проти РФ менеджмент українського підприємства вирішив розробити механізм обходу обмежень, зазначають правоохоронці.

Для цього залучили низку підконтрольних комерційних структур на Близькому Сході та в ЄС.

Спочатку українські медикаменти надходили на адреси цих закордонних фірм, які змінювали їхні товарно-транспортні накладні та переправляли фактичним замовникам із РФ.

Серед основних товарів нелегального експорту були знеболювальні засоби, які росіяни використовували на тимчасово окупованій території України для лікування своїх поранених солдатів.

СБУ задокументувала спробу незаконного переправлення до Росії майже 300 кг медзасобів.

Під час обшуків в офісах і виробничих приміщеннях української фармкомпанії правоохоронці виявили комп’ютери з доказами незаконної діяльності, контракт із фактичним російським покупцем медпрепаратів та російські сертифікати відповідності на медикаменти.

Директору українського підприємства повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу — тримання під вартою.