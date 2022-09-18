Кримінал

Жінка російського окупанта замовляє “трофеї” з війни (перехоплення)

18 Вересня 2022 10:50
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Служба безпеки України оприлюднила розмову загарбника, чия наречена закликає його привозити “трофеї” з убитих українців.

“Нашивки, взуття, військові куртки, зняті окупантами з тіл полеглих у бою українських захисників, та відрізані голови – ось вершина мрій простої російської дівчини з Підмосков’я.

Росіянка мріє, щоб її майбутній чоловік після повернення з війни в Україні працевлаштувався до ПВК “Вагнер” й тоді він зможе подарувати їй навіть відрізану людську голову”, – повідомили в СБУ.


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