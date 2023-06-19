Кримінал

Заступнику мера Чернігова оголосили підозру в розкраданні коштів на закупівлі трансформатору

19 Червня 2023 17:27
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сбу

Служба безпеки повідомила про підозру в масштабній корупції заступнику Чернігівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, посадовець організував схему привласнення бюджетних грошей на закупівлі нового трансформатору для місцевої ТЕЦ, яка була пошкоджена унаслідок російських обстрілів навесні 2022 року. Вже в липні обладнання було придбане за вартістю, яка вдвічі перевищувала ринкову.

При цьому збитки державі сягнули понад 30 млн грн.

“Ця сума підтверджена ініційованими Службою безпеки судово-товарознавчою і судово-економічною експертизами, які проводив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. Для реалізації оборудки фігурант «скоординував» свої злочинні дії з керівництвом компанії-постачальника”, – зазначили в СБУ.

Чиновнику повідомлено про підозру ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем). Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, з альтернативою застави в розмірі 32 млн гривень.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до шести років тюрми.


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