З Мелітополя надходять повідомлення про вибухи

Повідомляють про вибух у Мелітополі, підконтрольному російським військам.

Призначена РФ “влада” сьогодні підтверджувала вибухи і говорила про роботу ППО.

За українськими даними, у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області кілька вибухів сталося поблизу казарм.

Про це повідомив у телеграмі мер Іван Федоров.

“У окупантів у Мелітополі “нічого не відбувається”. У місті пролунало вже кілька вибухів. Що палає у ворога цього разу, з’ясовуємо. Чекаємо на хороші новини від ЗСУ”, – написав Федоров.

Згодом він додав, що вибухи пролунали “на мікрорайоні поблизу кафе “Джокер” та ворожих казарм”.