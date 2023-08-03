Кримінал

ВРП звільнила двох суддів Апеляційного суду Києва, які приймали рішення проти учасників Революції гідності

3 Серпня 2023 15:01
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майдан, суд

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила суддів Апеляційного суду Києва Ольгу Єфімову та Світлану Коваль через невідповідність обійманій посаді, оскільки ці судді не виконали покладених на них професійних обов’язків під час розгляду справ про події Революції гідності.

“3 серпня 2023 року Вища рада правосуддя прийняла рішення про звільнення Ольги Єфімової та Світлани Коваль з посад суддів Апеляційного суду міста Києва на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України (вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді)”, – йдеться в повідомленні ВРП.

За інформацією ВРП, рішення про звільнення цих суддів ухвалено за результатами розгляду листа Верховної Ради, яким до ВРП надіслано подання Вищої ради юстиції від 6 червня 2016 року про звільнення цих суддів із посад за порушення присяги.


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