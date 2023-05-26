Водій, який на смерть збив нацгвардійця, має отримати справедливе покарання, – Клименко

Водій, який на смерть збив нацгвардійця у Києві на блокпосту, має отримати справедливе покарання.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що загиблий Вадим Бондаренко до початку повномасштабної війни проходив термінову службу в Черкасах. Після цього його перевели до Києва. Хлопець рвався на передову після початку активних бойових дій, але він був потрібний у столиці.

Клименко нагадав, що у Вадима Бондаренка залишилася дружина та троє дітей, а його батько та брат захищають країну на найгарячіших напрямках.

“Мої щирі співчуття рідним та близьким. Трагедія розслідується Державним бюро розслідувань. Винна особа неодмінно має отримати справедливе покарання”, – наголосив глава МВС.