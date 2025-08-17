Внаслідок російських ударів по Донеччіні п’ятеро людей загинули, ще четверо – поранені

За 16 серпня поліція зафіксувала 2 520 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області, повідомили в Нацполіції.

Під вогнем перебували 17 населених пунктів. Руйнувань зазнали 66 цивільних об’єктів, з них 51 житловий будинок.

По Костянтинівці росіяни завдали 11 ударів ­– вбили цивільну особу, пошкодили багатоквартирний і 2 приватних будинки, будівлю і 4 господарських споруди.

Двоє загиблих і один поранений – у Райському Дружківської ТГ, яку окупанти обстріляли РСЗВ «Смерч» та двома БпЛА «Герань-2». Пошкоджено 24 приватних будинки.

У Святогорівці Добропільської ТГ внаслідок влучання БпЛА «Герань-2» загинули двоє мирних жителів, пошкоджено приватний будинок.

У Миколаївці через атаку БпЛА «Молнія-2» травмовано цивільну особу, пошкоджено торговий павільйон.

Слов’янськ війська рф обстріляли трьома БпЛА «Герань-3» – поранили людину, пошкодили 10 приватних осель та автомобіль.

На Білозерське росія скинула бомбу «КАБ-250» – є поранений, руйнувань зазнали 2 багатоквартирних будинки. У Мировому Білозерської ТГ три БпЛА «Герань-2» пошкодили 2 об’єкти інфраструктури та цивільне авто.

У Добропіллі пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, у Мирнограді – багатоквартирний, у Гришиному приватну оселю.

На Красноторку ворог спрямував бомбу «КАБ-250» – пошкоджено 4 приватних будинки, господарську споруду. У Веселій Горі дронами пошкоджено три приватних оселі, у Новоявленці – одна.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.