Внаслідок обстрілу Херсона російськими військами загинули двоє людей

Херсон знову потрапив під масований обстріл з боку Росії – під вогонь потрапив мікрорайон Херсонського бавовняного комбінату (ХБК) на південному сході міста, повідомив голова обласної херсонської адміністрації Ярослав Янушевич.

“Наразі відомо про 7 постраждалих, 2 з них – загинули”, – повідомив він.

Бригади швидкої допомоги разом із Червоним хрестом також прямують до мікрорайону Острів на південному заході міста, написав Янушевич. Кількість постраждалих у мікрорайоні Острів поки невідома, додав він і закликав жителів Херсона негайно прямувати в укриття під час звуків вибухів.