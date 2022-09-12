Кримінал

Внаслідок обстрілу Харкова загинув один чоловік, шестеро поранені

12 Вересня 2022 17:28
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Рашисти не припиняють тероризувати Харків обстрілами. А після успішного контрнаступу ВСУ та звільнення майже всієї території Харківщини кількість обстрілів обласного центру збільшилась.

Сьогодні вдень окупанти обстріляли три райони міста.

“Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Основ’янського та Київського районів Харкова загинув 37-річний чоловік”, – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“За даними Центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали загалом 6 людей, в тому числі дівчина 18 років. Вона та 33-річна жінка отримали легкі ушкодження та не потребували госпіталізації. Стан ще 4 поранених медики оцінюють як середньої тяжкості. Їм надається необхідна допомога у медичних закладах”, – сказав Синєгубов.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі “у Київському районі пошкоджень зазнала адміністративна будівля. Загинув 37-річний чоловік. Травмовано чоловіків 43 та 50 років.

В Основ’янському районі окупанти влучили у підприємство. Частково зруйновано будівлю, пошкоджено службові автомобілі та автівки співробітників. Отримав поранення 51-річний працівник фірми.

У Салтівському районі частина від касетного снаряду влучила у ґрунт поряд з житловим будинком. Пошкоджень немає.

За попередньою інформацією, російська армія обстріляла Харків з РСЗВ «Ураган».

Прокурори спільно з поліцейськими провели огляди місць подій та вилучили уламки снарядів.”


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