Від початку російського вторгнення загинули 39 журналістів, – Ткаченко

Від початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну загинули 39 журналістів.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Життя 39 журналістів з початку повномасштабного вторгнення забрала в нас росія за даними Національної спілки журналістів. За 8 років війни ми втратили ще більше…», – зазначив Ткаченко

Він додав, що сьогодні, в День пам’яті загиблих журналістів в Україні вшановують пам’ять борців передової інформаційного фронту.

«Бути журналістом сьогодні – це бути готовим віддати своє життя, щоб доносити правду всьому світу. Безмежно вдячний вам, як і вся наша країна», – наголосив Ткаченко.