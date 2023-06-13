В Укрзалізниці викрили махінації на сотні мільйонів

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили новий випадок масштабної корупції в “Укрзалізниці”. Зокрема, йдеться про махінації при закупівлі газу на 206 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що основою схеми став базовий договір закупівлі, до якого постійно підписувалися додаткові угоди.

“Це використали співучасники злочину, щоб не проводити відкритих торгів та систематично купувати газ за завищеними цінами. Цінова різниця розподілялася між учасниками оборудки”, – пояснили в Бюро.

Наприклад, у лютому 2017 року організатори схеми продали “Укрзалізниці” газ за ціною 10 024,2 грн за тисячу кубометрів. Ринкова ціна на той момент становила 9 121,49 грн за тисяу кубометрів, що підтвердили висновки товарознавчої експертизи.

До того ж іншим покупцям те саме підприємство паралельно продавало газ за значно нижчими цінами, ніж “УЗ”.

Схема діяла з 2016 по 2020 роки, розслідування антикорупційні органи розпочали у лютому 2020 року.

Восени 2020 року власник компанії-постачальника, залученої до злочинної схеми, став депутатом облради. Також його компанія фігурує в іншій справі щодо махінацій з поставкою мазуту/дизпалива в “УЗ” на 100 млн грн.

До кримінальної відповідальності на зараз притягується майже кожен очільник філії “Центр забезпечення виробництва” АТ “Укрзалізниця”, який очолював підприємство з 2015 року і донині – загалом це 8 осіб.

Філія здійснює централізовані закупівлі для “Укрзалізниці”.

“НАБУ неодноразово зверталось до уряду з рекомендаціями щодо усунення причин і умов, які сприяють корупції в УЗ. Надані рекомендації залишаються актуальними”, – додали а НАБУ.