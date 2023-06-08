Кримінал

В окупованих Олешках підтверджено загибель 9 людей — міський голова

8 Червня 2023 17:57
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окупація, каховка

В окупованому місті Олешки Херсонської області підтверджено загибель 9 людей через підтоплення.

Про це сказав Олешківський міський голова Євген Рищук в етері єдиного телемарафону.

Увечері 7 червня Рищук повідомив, що є інформація про перших трьох загиблих у місті від підтоплення. Він пояснив, що спілкується з місцевими жителями через Telegram, де і отримав повідомлення про смерть родича однієї людини. А також отримав інформацію про загибель двох людей від знайомого, але ще не отримав прізвища жертв.

Також Рищук повідомив, що в Олешках виловили 8 тіл.

«Зараз підтверджених [загиблих] один + вісім — дев’ять підтверджених. Два — я чекаю […], боюсь, щоб з-поміж цих восьми не було тих двоє, яких мені не назвали прізвища», — сказав Рищук.

Міський голова Олешко також розповів, що російські війська обстріляли школу, де збиралися евакуйовані із дахів будинків. Наразі немає інформації щодо жертв чи постраждалих там.


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