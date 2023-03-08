В офісах IBOX Bank проводять обшуки

За даними джерел, в офіс IBOX Bank сьогодні прийшли з обшуками, які проводили співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки. Про це пише РБК-Україна.

Як повідомлялось, вчора Нацбанк позбавив цей банк ліцензії через можливу участь банку у відмиванні грошей грального бізнесу. Правоохоронці розслідують вірогідність таких порушень закону.

При цьому в ІВох раніше обіцяли, що вирішать проблему з НБУ найближчим часом, а термінали запрацюють за 2-3 дні.

“Зараз наша команда 24/7 робить все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу, але, на жаль, на це потрібен час”, – сказано у соцмережі.

Як пояснили в НБУ, банк систематично порушував вимоги законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.