Кримінал

В офісах IBOX Bank проводять обшуки

8 Березня 2023 12:53
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сбу, нбу

За даними джерел, в офіс IBOX Bank сьогодні прийшли з обшуками, які проводили співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки. Про це пише РБК-Україна.

Як повідомлялось, вчора Нацбанк позбавив цей банк ліцензії через можливу участь банку у відмиванні грошей грального бізнесу. Правоохоронці розслідують вірогідність таких порушень закону. 

При цьому в ІВох раніше обіцяли, що вирішать проблему з НБУ найближчим часом, а термінали запрацюють за 2-3 дні.

“Зараз наша команда 24/7 робить все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу, але, на жаль, на це потрібен час”, – сказано у соцмережі.

Як пояснили в НБУ, банк систематично порушував вимоги законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.


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