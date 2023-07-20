Кримінал

В Одесі затримали “колегу” Стремоусова

20 Липня 2023 14:56
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Служба безпеки України затримала в Одесі блогера-ворожого пропагандиста, якого називає “правою рукою” загиблого колаборанта з Херсонщини Кирила Стремоусова. 

“До повномасштабного вторгнення Росії вони разом організовували проплачені масові акції, спрямовані на розхитування внутрішньо-політичної ситуації в регіоні на користь країни-агресора.

На період захоплення частини Миколаївської області та Херсона Стремоусов увійшов до складу місцевої окупаційної адміністрації РФ, а його поплічник залишився на підконтрольній Україні території.

Для поширення деструктивного контенту використовував власні сторінки і канали в Youtube, Facebook та Instagram, а також у забороненій соцмережі “Вконтакте” із загальною аудиторією понад 100 тис. користувачів. На цих інтернет-ресурсах він заперечував існування Української державності та українського народу”, – повідомили в СБУ.

Також чоловік закликав ухилятися від призову до Сил оборони України, а його відео і публікації поширювали “центральні рупори Кремля” під виглядом “позиції” пересічних українців.

Затриманого арештували і повідомили про підозру за трьома статтями ККУ, зокрема  заперечення збройної агресії РФ і дії, спрямовані на захоплення державної влади.


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