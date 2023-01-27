В Ізюмському районі двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої

В лісосмузі біля села Велика Комишуваха Ізюмского району Харківської області двоє громадян підірвалися на невстановленому боєприпасі. Про це повідомили у місцевій поліції

“Встановлено, що на території Барвінківської міської територіальної громади двоє чоловіків поїхали шукати металобрухт. Біля лісосмуги знайшли невідомий вибуховий пристрій. Чоловіки взяли знахідку в руки. В цей час боєприпас здетонував”, – йдеться у повідомленні.

В результаті вибуху чоловіки отримали тілесні ушкодження. Постраждалих доставили до місцевої лікарні.