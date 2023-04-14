Кримінал

В Херсонській області цивільний підірвався на міні

14 Квітня 2023 15:44
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міни

В Херсонській області між селом Ольгине та селищем Архангельське на ворожій міні підірвався 37-річний цивільний.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок детонації чоловік отримав осколкові поранення обличчя. Постраждалого госпіталізували до лікарні в місті Апостолове. Наразі йому надають необхідну допомогу.

“Вкотре нагадуємо про важливість дотримання правил мінної безпеки! Лісосмуга, ґрунтова дорога, поле, берег водойми – це все потенційно заміновані обʼєкти. Тому пересуватися там небезпечно”, – зазначили в ОВА.


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