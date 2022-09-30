Кримінал

В Балаклії ексгумували тіло вбитого під час російської окупації

30 Вересня 2022 18:21
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поліція, Деокупація

На кладовищі у звільненому місті Балаклія ексгумували тіло цивільного чоловіка з ушкодженнями, які можуть свідчити про катування.

Криміналісти відкопали останки 29 вересня, повідомили у Головному управлінні поліції Харківщини.

“Попередньо встановлено, що чоловіка вбили та поховали на околиці центрального кладовища в місті Балаклія військовослужбовці рф 5 серпня під час окупації населеного пункту”, — повідомила поліція Харківщини.

Попередньо встановлено, що загиблому — близько 50 років, він середнього зросту, одягнений у червону спідню білизну та чорну футболку. Людей, які можуть знати загиблого, просять звертатися до поліції за телефоном 050-416-80-81 (чергова частина ВП № 1 Ізюмського райуправління поліції).


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