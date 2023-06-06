Кримінал

У затопленому зоопарку Нової Каховки врятуватися могли лише лебеді та качки, – UAnimals

6 Червня 2023 16:55
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каховка, тварини

Зоозахисна організація UAnimals після спілкування з керівництвом зоопарку «Казкова діброва», що в окупованій Новій Каховці, підтвердила: зоопарк повністю затоплено і врятуватися могли лише лебеді та качки.

Про це йдеться у повідомленні організації.

«Людина, з якою ми говорили (не називаємо ім’я з міркувань безпеки), сказала: “Ми всіма силами намагалися зберегти зоопарк в окупації. Тепер його більше не існує”», — зазначили в UAnimals.

Інформація про затоплення зоопарку надходила ще зранку. Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко розповів, що це місто першим зазнало підтоплення. Воно розташоване вздовж лівого берега Дніпра, вулиці йдуть паралельно Дніпру.

Від проспекту Дніпровського до Дніпра розташована зона відпочинку: парк, спортивний комплекс, лучне поле, спортзали, Будинок культури, літній кінотеатр, пам’ятник Шевченку, яхтклуб, човнова станція, заплава. Також на цій території розташований зоопарк.

Коваленко повідомив, що зоопарк теж був затоплений, але про долю тварин йому було невідомо.

Радниця з питань комунікацій керівника Офісу президента Дарія Зарівна опублікувала кадри, як затопленим центром Нової Каховки плавають лебеді.


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