У Вовчанську сталося три пожежі після обстрілів РФ

У прикордонному Вовчанську Харківської області протягом 29 травня сталося три пожежі внаслідок обстрілів РФ.

Про це повідомила пресслужба обласного управління рятувальників.

Під час пожежі, про яку рятувальникам стало відомо о 15:49, 32-річний чоловік отримав опіки рук. Площа, яку охопив вогонь у приватному будинку, склала 130 кв. м.

Також у Вовчанську горів приватний будинок на площі у 150 кв. м о 14:30, ще один — о 18:56: вогонь поширився на 60 кв. м. Усі займання рятувальники загасили.

Протягом 29 травня ДСНС Харківщини гасила п’ять пожеж після обстрілів, ще одна пожежа сталася у Ківшарівці Куп’янського району, де РФ завдала удару керованою авіабомбою. Також рятувальники гасили у Кутьківці Дворічанської громади.

“Там горів житловий будинок, дві господарчі споруди та автомобіль. Загальна площа, охоплена вогнем, склала близько 100 кв. м”, — сказано у повідомленні.