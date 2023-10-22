У СІЗО Сімферополя шукають “зрадника”: хтось надав партизанам секретну інформацію

Федеральна служба безпеки Російської Федерації почала пошук “зрадників” у Сімферопольському СІЗО.

Про це повідомляє Telegram-канал моніторингової групи “АТЕШ”.

За даними партизанів, після їх публікації про етапування політв’язнів із Криму в Росію в окупантів почалася паніка.

У Сімферопольське СІЗО в терміновому порядку прибула перевірка з “управління федеральної служби виконання покарань Криму” і співробітники внутрішньої безпеки з ФСБ.

За даними “АТЕШ”, було вичитано начальника СІЗО, особовий склад опитали. Крім того, до них було застосовано погрози. У підвищеному тоні заявлялося, що “зрадників обов’язково знайдуть і вони позаздрять мертвим. Закопають без суду і слідства”.