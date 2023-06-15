Кримінал

У Росії влаштували “суд” над захисниками Маріуполя, – AP

15 Червня 2023 10:04
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росія, полон

В РФ у середу відбувся “суд” над понад 20 українськими військовими, які захищали Маріуполь і потрапили у ворожий полон у травні 2022 року.

Про це повідомляє Associated Press.

За інформацією видання, росіяни влаштували судилище над бійцями “Азову”. Мова йде про 22 українських військовополонених.

Країна-агресор цинічно звинувачує українських захисників у так званій “причетності до терористичної організації” та “участі в акціях з повалення влади у “ДНР”.

“У разі визнання їх винними “азовцям” загрожує покарання від 15 років до довічного ув’язнення”, – повідомило видання.

В AP також додають, що з 24 людей, яким були висунуті так звані “звинувачення”, двох обміняли на російських військовополонених.

При цьому з решти 22 військовополонених, які постали перед “судом”, вісім – жінки, які, як пише видання, працювали кухарями в полку “Азов”.


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