У російського пропагандиста Лебедєва конфіскують дві квартири в Києві

Дві квартири російського пропагандиста Артємія Лебедєва в центрі Києва передані в дохід держави.

Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

“Вищий антикорсуд задовольнив позов Мін’юсту про стягнення українських активів російського пропагандиста Артємія Лєбедєва. Рішенням ВАКС в дохід держави стягнули дві квартири в центрі Києва площею 138 та 193 квадрати відповідно”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Лебедєв відкрито поширює антиукраїнську пропаганду. Він відвідує окуповані території, зокрема Запорізьку атомну електростанцію. Через це він був внесений до санкційного списку. Майно Лебедєва конфіскували в рамках механізму, розробленого ЦПК разом з партнерами.