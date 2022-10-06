У поліції перевіряють, кому належать знайдені зубні протези у катівні села Піски-Радьківські на Харківщині

Поліція Харківської області направила контейнер зі знайденими зубними протезами у катівні села Піски-Радьківські на експертизу. Слідчі також перевіряють інформацію про те, що контейнер міг належати місцевому дантисту.

Про це під час брифінгу повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

“Вони належним чином оглянуті, упаковані та направлені до експертної установи відповідно до постанови слідчого про проведення молекулярно-генетичної експертизи. Простіше кажучи, для виявлення ДНК профілю та встановлення, кому саме належать залишки цих зубів”, — повідомив Болвінов.

“Інформація, яка є в публічному доступі про ймовірне відношення цих зубів до власника дантиста перевіряється. Після проведення досудового розслідування буде надана детальна інформація, що ми встановимо”, — додав він.