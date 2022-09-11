Кримінал

У низці областей України знікло світло

11 Вересня 2022 20:28
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Сьогодні, 11 вересня, ввечері в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях спостерігаються масові проблеми з електропостачанням.

У різних районах Харкова місцеві жителі повідомляють про те, що у них зникло світло. Схожа ситуація спостерігається і в місті Лозова, який знаходиться в Харківській області.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова питанням зараз займаються профільні служби.

При цьому в Дергачівській міській раді розповіли, що проблеми з електропостачанням пов’язані з ударами окупантів по критичній інфраструктурі.


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