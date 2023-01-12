У Маріуполі росіяни знесли історичний будинок з годинником

Російські окупанти знесли будинок з годинником в центрі тимчасово захопленого Маріуполя — історичну пам’ятку, де свого часу була майстерня українського художника-монументаліста Віктора Арнаутова.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

Він зазначив, що на початку демонтажу росіяни заявляли, нібито це не знесення, а реконструкція.

«Ось вона — реконструкція від окупантів. В нуль. В труху. Так екскаваторами після бомб нищать всю справжню історію Маріуполя», — написав Андрющенко.

Радник мера оприлюднив вчорашнє фото — за день до знесення — та сьогоднішнє.