Кримінал

У Лимані затримали керівника філії “Донбасгаз ДНР”

13 Червня 2023 11:07
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СБУ затримала колаборанта, який обігрівав окупантів і залишав без тепла жителів Лиману. Чоловік був керівником місцевої філії “Донбасгаз “ДНР”.

Про це інформує Служба безпеки України.

Поплічником ворога виявився колишній майстер газорозподільних мереж у Лимані.

Коли місто було тимчасово окуповано, він підтримав російських загарбників і погодився на співпрацю. Чоловіка призначили керівником створеної агресором місцевої філії “Донбасгаз “ДНР”.

“Після “призначення”, він одразу узявся до організації обігріву захоплених будівель, де були “розквартировані” окупаційні угруповання РФ”, – пише пресслужба.

Зловмисник залишив без тепла оселі місцевих жителів Лиману.

Після звільнення міста той намагався утекти з міста до тимчасово окупованого Єнакієвого, проте правоохоронці затримали його.

Фігуранту повідомили про підозру за колабораційну діяльність. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.


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