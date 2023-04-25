У Львівській області знайдено нелегальний склад гуманітарної допомоги

У Львівській області працівники Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили склад площею 1600 кв. м із гуманітарною допомогою невстановленого походження, повідомив в. о. керівника територіального управління БЕБ у Львівській області Валерій Тацієнко.

“Детективи БЕБ отримали дозвіл суду на обшук приміщення. Слідчі дії тривають уже четверту добу – відбувається опис і кваліфікація товарів, встановлюють їх походження”, – розповів Тацієнко на брифінгу.

За його даними, на складі виявили продукти харчування, дитячі товари, постільні приналежності, побутову хімію, засоби гігієни, одяг – загалом приблизно тисячу піддонів.

“Наразі ми встановлюємо, як ці товари потрапили на територію України, чому не були розподілені, перевіряємо інформацію про можливий продаж гуманітарної допомоги”, – сказав Тацієнко.