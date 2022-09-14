У Кривий Ріг прилетіли вісім російських крилатих ракет

Під вечір 14 вересня російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу – в цей час по всій Україні була оголошена повітряна тривога.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в Кривий Ріг, за попередніми даними, прилетіло 8 російських крилатих ракет.

“Сьогодні російські війська направили максимальну кількість своєї зброї на гідротехнічні споруди. Ціль очевидна – спроба створити надзвичайну ситуацію. Їм не важливо, чи залишаться люди без води або місто опиниться у воді”, – написав Тимошенко у телеграмі.

За його словами, це “терористичний акт проти українських людей, проти конкретного міста”.

“Їм потрібна наша паніка, в якій важко приймати рішення. Тому не панікуємо. Вже зараз служби ліквідують наслідки ракетних ударів, а на місці координує роботу військова адміністрація. Головне, що постраждалих серед мирного населення немає, а решту – поновимо. Ситуацію тримаємо під контролем”, – підсумував він.