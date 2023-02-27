У Кривому Розі викрили наркокартель

Понад 1200 правоохоронців провели масштабну спецоперацію та затримали учасників злочинної організації «Двадцятівські». Ринок збуту її наркотиків охоплював майже всі регіони України, а прибуток становив мільйон доларів щомісяця.

Про це повідомляє Нацполіція та Офіс Генпрокуратура.

У поліції розповіли, що упродовж року проводили документування наркокартелю. Оперативні розробки проводилися у суворій секретності, а про дату, час та місце проведення спецоперації знала обмежена кількість правоохоронців.

У результаті — поліцейські задокументували протиправну діяльність учасників наркокартелю, встановили місця виготовлення наркотиків і простежили способи та канали їх збуту.

Організаторами називають трьох жителів Кривого Рогу, які мають зв’язки у кримінальному середовищі. За даними слідства, вони мали підтримку кількох медіаресурсів, через які розповсюдили неправдиві матеріали про правоохоронців, які документують наркогрупи на Дніпропетровщині.

Мережа наркокартелю складалася з трьох злочинних організацій та шести організованих груп. Організатори ретельно підбирали «персонал»: перевагу надавали людям з хорошими фізичними даними та зв’язками у наркобізнесі.

При цьому представники відокремлених ланок майже не контактували один з одним, через це окремо затримані не мали інформацію про діяльність усього наркокартелю.

Для належного контролю діяльності та безпеки була чітка ієрархія та розподіл ролей: контроль за роботою лабораторій, їх охорона, «хіміки», «фінансисти» тощо.

Група «силової підтримки» займалась фізичним захистом учасників організації, вирішувала конфліктні ситуації з конкурентами та «підтримувала дисципліну» всередині. Також була окрема група, яка займалася «розв’язанням питань» із правоохоронними органами під час викриття протиправної діяльності.

Для безперебійного виготовлення метамфетаміну фігуранти організували роботу мережі нарколабораторій в орендованих гаражах та у квартирі у Кривому Розі. Щомісяця вони могли виготовляти до 40 кг готових психотропів. Для розширення «асортименту» також організували вирощування нарковмісних рослин.

За даними слідства, ринок збуту організації охоплював майже всі регіони України. Для безперебійної торгівлі продумували логістику та організували розгалужену «кур’єрську» мережу.

Щомісяця прибуток від збуту наркотиків становив понад мільйон доларів. Лідери угруповань передавали гроші керівникам «Двадцятівських», які розподіляли їх між усіма залученими.

27 лютого правоохоронці провели масштабну спецоперацію у Дніпропетровській області та ще в кількох регіонах. Так, вдалося затримати 37 учасників злочинної спільноти, зокрема лідерів, представників силового блоку, «хіміків» та збувачів.

Одночасно поліцейські провели понад 200 обшуків: вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини, прекурсори, 310 тисяч доларів США, 103 тисячі євро та понад 500 тисяч гривень, зброю та набої різного калібру, боєприпаси, понад 20 банківських карток і мобільних телефонів, дані дилерів, «клієнтів» та боржників, 40 автомобілів, старовинні книги та ікони тощо.

Наразі всім затриманим повідомили про підозру за кількома ст. 255 та ст. 307 ККУ. Шість лідерів організації відправили під варту без можливості внесення застави. На вилучені речі та на майно буде накладено арешт.