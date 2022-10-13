Кримінал

У Херсоні окупанти розстріляли диригента філармонії

13 Жовтня 2022 10:01
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херсон

У Херсоні окупанти продовжують тероризувати місцеве населення. У власному будинку вони застрелили диригента Херсонської філармонії, пише ТСН.

“Сьогодні стало відомо, що диригента Херсонської філармонії розстріляли окупанти. Він відмовився з ними співпрацювати. Вони сказали: “Ми до тебе ще прийдемо”. Прийшли до нього додому і просто там розстріляли. Мені б хотілося щоб вся Україна про це знала. Це був дуже талановитий диригент, а особливо аранжувальник”, – написала кореспондентка Олена Ваніна.

Вона додала, що більше інформації про вбивство окупантами диригента їй дістати не вдалося, оскільки люди в Херсоні налякані і бояться розповідати про те, що там відбувається.


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