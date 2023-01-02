Кримінал

У Харкові засудили експрацівника одного з телеканалів за розробку “Z-листівок”

2 Січня 2023 17:24
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суд

Дзержинський райсуд Харкова визнав винним в інформаційній співпраці з РФ художника-постановника одного з харківських телеканалів. Суд встановив, що обвинувачений надсилав макети пропагандистських листівок доньці, яка живе у Москві.

28 грудня чоловіка засудили до 10 років колонії, повідомило видання “Судовий репортер” з посиланням на вирок суду.

Суд встановив, що з 12 по 16 квітня 2022 року житель Харкова виготовив і зберігав листівки із зображенням літери “Z”, що використовує російська армія.

“Чоловік надсилав своїй доньці у додатку Telegram макет листівки, який вона мала розповсюдити серед особового складу збройних сил РФ. З 21 квітня виготовлені листівки поширили серед окупантів та незаконних збройних формувань “ЛНР” та “ДНР”, — йдеться у повідомленні.

Також суд встановив, що з 9 по 13 травня обвинувачений створив листівки із зображенням прапора РФ та пропагандистськими лозунгами “Працюйте браття! Перемога за нами! Ми на своїй землі!”. 18 травня він передав їх доньці через додаток.

“13 травня 2022 року жінка отримала згоду міністерства оборони РФ на безоплатне використання листівок в рамках “інформаційно-роз’яснювальної та військово-патріотичної роботи з особовим складом збройних сил РФ”, — йдеться у тексті судового вироку.

Обвинувачений повідомив, що, зі слів доньки, в середині квітня 2022 року за один день для армії РФ надрукували 1000 екземплярів листівок.

У суді експрацівник харківського телеканалу визнав свою провину. За даними видання “Судовий репортер”, в окремому провадженні триває розслідування і щодо доньки обвинуваченого.

До арешту обвинувачений працював артдиректором телевізійного каналу “Тоніс-центр”, що працює в Харкові під брендом “7-го каналу”. Судимостей в нього не було, повідомили у суді.


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