У Харкові судитимуть трьох людей за розкрадання грошей на гуманітарній допомозі

На Харківщині судитимуть волонтера, начальників фінансового та освітнього відділів Донецької сільради. За версією слідства, вони привласнили 300 тисяч гривень, які були виділені на гуманітарну допомогу.

Про це повідомив керівник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов та пресслужба облпрокуратури.

“Мільйон гривень на крупи, олію та тушковане м’ясо для людей виділили з бюджетних грошей в Донецькій сільраді, що на Ізюмщині. Посадовці з “псевдопідприємцями” вирішили привласнити частину грошей. Майже 300 тисяч гривень з мільйона “осіли” на рахунку фіктивної фірми, а потім потрапили на банківську картку підозрюваного”, — йдеться у повідомленні Сергія Болвінова.

Обвинувачених судитимуть у Балаклійському суді, волонтеру та начальнику відділу фінансів селищної ради загрожує до восьми років за ґратами, начальниці відділу освіти — до трьох років. Провину вони не визнають.