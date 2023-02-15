Кримінал

У Харкові спіймали “ліфтового” ґвалтівника

15 Лютого 2023 19:16
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поліція

У Харкові спіймали серійного ґвалтівника, який нападав на молодих жінок на території Немишлянського району міста.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

Чоловіка викрили у вчиненні двох злочинів. Перший відомий випадок стався у неділю, 12 лютого. Чоловік напав на 19-річну харків’янку у ліфті.

Потерпіла звернулася до поліції і розповіла, що близько 19:00 поверталася додому. Коли вона зайшла до ліфта у своєму будинку, разом з нею зайшов невідомий чоловік. “Він натиснув на кнопку останнього поверху та під загрозою розправи вчинив щодо потерпілої дії сексуального характеру”, – йдеться у повідомленні.

Через два дні, 14 лютого, до поліції звернулася 25-річна жінка з аналогічною заявою. На неї в ліфті також напав невідомий і, приставивши ключ до горла, намагався зґвалтувати. Цього разу зловмиснику не вдалося вчинити злочин, адже йому завадили мешканці будинку, які викликали ліфт.

Працівники слідчо-оперативної групи зібрали на місцях подій речові докази.

Для встановлення особи зловмисника та його затримання поліцейські вилучили відеозаписи з вуличних камер відеоспостереження.

В результаті розшуку правоохоронці оперативно вийшли на слід зловмисника. Ним виявився 46-річний житель району, раніше засуджений за аналогічні злочини. Зловмисник мешкав неподалік від своєї другої жертви – у сусідньому будинку.

Чоловіка затримали, йому оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 152 (замах на зґвалтування), ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 2 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.


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