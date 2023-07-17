У Харкові чоловік вбив свою родину, а потім скоїв смертельну ДТП

У Харкові 20-річний чоловік вбив трьох людей та скоїв смертельну ДТП на викраденому авто.

Про це 17 липня повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

“Своєї провини у потрійному вбивстві, загибелі людини під колесами та заволодінні машиною таксі він не заперечує. Зізнається в усьому, обіцяє співпрацювати зі слідством”, — йдеться у повідомленні.

На відео, яке Сергій Болвінов розмістив у Facebook, підозрюваний каже: “Я прокинувся і почув голоси. До 11:00 все було добре, потім голос зробив свій план. Сказав, щоб я почав його втілювати. Пішов на кухню, взяв ніж, пішов у спальню, зарізав свою молодшу сестру. Вона чинила спротив. Мати була на балконі. Я пішов в кімнату до дідуся, він має інвалідність, зарізав його. Вибігла мати, вони сильніше за всіх пручалася”.

За словами Болвінова, чоловік має три судимості за грабежі, а два роки тому вже мав штраф за побиття матері.

16 липня поліція затримала 20-річного водія Daewoo Lanos, який смертельно травмував пішохода.

Під час слідчих дій поліція з’ясувала, що автівка викрадена. А родина чоловіка вбита. Серед вбитих — 10-річна сестра затриманого, сказав керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

Тимошко каже, що на питання слідчих про мотиви вбивства, чоловік сказав, що в нього вселився люцифер.

Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві, за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, а також за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.