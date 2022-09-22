У Франківську судитимуть трьох колаборантів з Луганщини та Херсонщини

В Івано-Франківську заочно судитимуть трьох колаборантів з Луганської та Херсонської областей. Їм загрожує позбавлення волі на термін від п’яти до десяти років

Про це повідомляє СБУ.

Зокрема, судитимуть колишню директорку Центру культури Новопскова Луганської області. Жінка добровільно почала співпрацювати з окупантами, а пізніше її призначили на посаду виконувачки обов’язків “начальника відділу культури адміністрації Новопсковського району ЛНР”.

У квітні вона організувала та провела пропагандистський захід під назвою “Єдінство Донбаса” з нагоди отримання гуманітарної допомоги від РФ. На концерті вона виголосила промову на підтримку “руского міра” та пообіцяла, що й надалі буде сприяти окупантам.

Крім цього, судитимуть “начальника відділу молоді й спорту” так званої адміністрації міста Антрацит і Антрацитівського району ЛНР. На цій посаді жінка підтримує контакти з бойовиками та посадовцями окупаційних адміністрацій, організовує масові заходи. Вона брала участь у публічній зустрічі з так званими “учасниками захоплення СБУ та руху “руская вєсна”, де виступила з промовою на тему глорифікації та героїзації бойовиків. Після початку повномасштабного вторгнення організовує збір допомоги для незаконних збройних формувань “ЛНР”.

Судитимуть також колишнього чиновника з Каховки Херсонської області, який співпрацює з окупантами.

Після захоплення окупантами міста чоловік добровільно став “головним спеціалістом відділу економіки” в окупаційній адміністрації. До цього він працював адміністратором у Дозвільному центрі та був головним спеціалістом відділу економіки й розвитку Каховської міськради.

Колаборант також займається публічною діяльністю, популяризує та підтримує російську політику на тимчасово окупованих територіях України. Він брав участь у політизованому масовому заході на підтримку РФ, де крокував під червоними прапорами з “георгієвською” стрічкою”.

Зрадникам загрожує позбавлення волі на термін від п’яти до десяти років.