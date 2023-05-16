Труханов передумав оскаржувати заставу в 13 млн грн

Сьогодні, 16 травня, в апеляційній палаті ВАКС триває розгляд апеляції мера Одеси Геннадія Труханова про обрання йому варти із заставою у понад 13 млн грн.

Про це інформує Центр протидії корупції.

На початку засідання адвокат Труханова відмовився від апеляційної скарги. Труханов цю відмову підтримав.

Натомість прокурор свою скаргу в частині збільшення розміру застави підтримала і зараз триває її розгляд. САП вважає, що застава у 13 млн грн не зможе запобігти встановленим судом ризикам і просить збільшити заставу до майже 51 млн грн.