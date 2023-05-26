Кримінал

Судді Тандиру повідомили про підозру

26 Травня 2023 20:05
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Олексій Тандир

Правоохоронці повідомили про підозру голові одного з районних судів у Київській області за ДТП, внаслідок якої загинув військовий.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

“За дорученням заступника Генерального прокурора та процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру голові одного з районних судів Київської області за фактом скоєння смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння”, – зазначається у повідомленні Офісу генпрокурора.

При цьому прокуратура направила звернення до Вищої ради правосуддя з проханням надати згоду на утримання судді під вартою.


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