Судді Тандиру повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру голові одного з районних судів у Київській області за ДТП, внаслідок якої загинув військовий.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

“За дорученням заступника Генерального прокурора та процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру голові одного з районних судів Київської області за фактом скоєння смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння”, – зазначається у повідомленні Офісу генпрокурора.

При цьому прокуратура направила звернення до Вищої ради правосуддя з проханням надати згоду на утримання судді під вартою.