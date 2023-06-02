Кримінал

Суд відправив блогерок, які знімали роботу ППО, під домашній арешт

2 Червня 2023 13:40
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ппо

Солом’янський райсуд Києва відправив блогерок, які знімали роботу протиповітряної оборони під час російського удару по Києву 16 травня, під домашній арешт.

Київська міська прокуратура підтвердила, що під домашній арешт відправили всіх чотирьох блогерок, яких підозрюють у поширенні в інтернеті інформації про роботу ППО та наслідки ураження повітряних цілей. Їм заборонено залишати місце проживання до 31 липня 2023 року. Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру чотирьом блогеркам, які знімали роботу протиповітряної оборони під час російського удару по Києву 16 травня.


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