СБУ затримала російського “крота” у лавах ЗСУ, який “полював” на ППО

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки викрили ще одного зрадника у результаті багатоетапної спецоперації у прифронтових районах України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Зловмисником виявився мешканець Бахмута, якого ще до початку повномасштабного вторгнення завербував представник 72-го розвідцентру гу гш зс рф (більш відомого як ГРУ) Микита Климовський.

Після 24 лютого минулого року росіянин поставив своєму агенту перше розвідзавдання – повідомляти агресору про наслідки повітряних ударів по українському місту.

Також окупантів цікавили точні координати мостових переходів у Бахмуті та на його околицях.

Згодом зрадник отримав від російської воєнної розвідки наступне завдання – прибути до Дніпропетровщини та мобілізуватися до лав Сил оборони.

Після зарахування до складу однієї з військових частин ЗСУ ворожий агент збирав інформацію про кількість особового складу та наявне озброєння в підрозділах”, – йдеться у повідомлені.

Також фігурант передав агресору інформацію про можливі візити до гарнізону представників вищого командування Збройних Сил України.

У зв’язку з цим перевіряється інформація щодо підготовки ймовірної диверсії проти посадовців ЗСУ.

Крім того, зловмисник намагався виявити місця базування української системи протиповітряної оборони та новітнього західного озброєння.

Встановлено, що для комунікації з воєнною розвідкою рф їхній поплічник використовував месенджер «Телеграм».

Під час обшуків у фігуранта виявлено два мобільні телефони, один із яких він використовував лише для зв’язку зі своїм «куратором» з ГРУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.