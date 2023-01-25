Кримінал

СБУ затримала російського агента, який «наводив» ворожі ракети на енергооб’єкти Одеси

25 Січня 2023 10:07
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сбу

Служба безпеки викрила ще одного агента фсб у ході спецоперації на Одещині.

Поплічник агресора збирав інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури на території регіону, повідомили у пресслужбі СБУ.

Насамперед він намагався виявити бойові позиці української системи протиповітряної оборони.

Крім того агента цікавили точні локації місцевих об’єктів енергетики.

Зібрані відомості він зберігав на флешці, яку планував передати представнику російської спецслужби.

За виконання ворожих завдань він розраховував отримувати від ворога до 70 тис. грн на місяць.

У разі отримання розвідданих загарбники планували використати їх для підготовки і проведення серії ракетних ударів по українських об’єктах.

Втім, співробітники СБУ завадили цим план – своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, якого після початку повномасштабного вторгнення завербувала фсб.

У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлював серед оточуючих.

Для збору розвідувальної інформації він виїжджав до різних районів Одеси та передмістя обласного центру, де здійснював фото- та відеофіксацію об’єктів.

Під час обшуку у зловмисника виявлено флеш-носій із доказами підривної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Спецоперацію з викриття російського агента проводили співробітники СБУ Одеської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.


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